O tráfego aéreo foi completamente interrompido nesta terça-feira (1º) no aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv, disse um porta-voz, enquanto explosões ocorriam no centro de Israel depois que o Irã lançou um ataque com mísseis.

"Atualmente não há decolagens ou pousos", disse um porta-voz do principal aeroporto internacional de Israel.

