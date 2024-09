O governo da Bolívia decretou, nesta segunda-feira (30), "desastre nacional" pelos incêndios florestais sem precedentes que afetam sobretudo Santa Cruz, o departamento mais rico e populoso do país.

O decreto permitirá canalizar a ajuda internacional e transferir recursos econômicos do governo central para os governos departamentais (estaduais).

O presidente Luis Arce assinou a norma que "declara situação de desastre nacional, por causa da magnitude de impacto dos danos causados pela presença de incêndios no território nacional". A ministra da Presidência, María Nela Prada, leu o decreto em um ato em Santa Cruz no qual Arce estava presente.

O último relatório oficial do Poder Executivo, no início de setembro, alertou que no país foram destruídos 3,8 milhões de hectares de florestas e pastos.

No entanto, o governo de Santa Cruz, a mais castigada pelos incêndios, informou que apenas nesta região já haviam sido consumidos 7,2 milhões de hectares até a semana passada, um número que supera os 4,2 milhões reportados em 2019.

Segundo as autoridades departamentais, seria o "maior desastre ambiental" sofrido nessa região, que abriga 27% da população nacional.

Outro departamento afetado é Beni, na Amazônia boliviana, no nordeste do país.

