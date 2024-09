O presidente americano, Joe Biden prometeu, nesta segunda-feira (30), que o governo federal fornecerá ajuda às vítimas do furacão Helene no sudeste dos Estados Unidos "durante o tempo que for necessário".

"Continuaremos enviando recursos, incluindo alimentos, água, comunicações e equipamentos salva-vidas", disse Biden. "Estaremos lá (...) o tempo que for necessário para terminar este trabalho", acrescentou.

aue-nro/erl/nn/aa