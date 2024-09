Dois terços dos prédios da Faixa de Gaza foram destruídos ou danificados desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas em outubro de 2023 nesse território, informou a ONU nesta segunda-feira (30).

Atualizando sua avaliação dos danos, o Centro Satelital das Nações Unidas, ONUSAT, declarou que as imagens de resolução muito alta recolhidas entre os dias 3 e 6 de setembro mostraram uma clara deterioração da situação.

"Essa análise mostra que dois terços de todas as estruturas da Faixa de Gaza sofreram danos", indicou a ONUSAT, com sede em Genebra sob o auspício do Instituto das Nações Unidas para a Formação e Investigação (UNITAR).

Essas "estruturas" englobam todos os tipos de construção.

"Esses 66% dos edifícios danificados na Faixa de Gaza representam um total de 163.778 estruturas", apontou.

A última avaliação, baseada em imagens de início de julho, determinou que 63% das estruturas do território palestino foram danificadas.

Segundo a atualização de segunda-feira, os danos incluem agora "52.564 'estruturas' destruídas, 18.193 gravemente danificadas, 35.591 'provavelmente' danificadas e 56.710 'moderadamente afetadas'".

A cidade de Gaza viu-se particularmente castigada, com 36.611 "estruturas" destruídas, acrescenta o comunicado.

O ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro deixou 1.205 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseado em números oficiais israelenses que incluem os reféns mortos em cativeiro.

A ofensiva militar de represália de Israel ceifou pelo menos 41.615 vidas em Gaza, a maioria civis, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde do território governado desde 2007 pelo Hamas. A ONU qualifica esses números como confiáveis.

