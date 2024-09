O presidente americano, Joe Biden, deu a entender nesta segunda-feira (30) que se opõe às operações terrestres israelenses no Líbano e pediu um cessar-fogo, em meio a uma tensão extrema após o assassinato do líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah.

"Sei mais do que vocês pensam e concordo que devem parar. Deveríamos ter um cessar-fogo agora", disse Biden aos repórteres quando questionado se está ciente da possibilidade de Israel planejar uma operação terrestre e se isso seria bom.

