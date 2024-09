O tenista espanhol Carlos Alcaraz (N.3) se classificou para as semifinais do torneio ATP 500 de Pequim, na China, depois de vencer nesta segunda-feira (30) o russo Karen Khachanov (N.27) em dois sets, parciais de 7-5 e 6-2.

Num primeiro set acirrado, Alcaraz, que já tem em sua galeria com quatro títulos de torneios de Grand Slam, usou seu melhor repertório em momentos difíceis para vencer o primeiro set: primeiro quando devolveu a quebra assim que sofre um break point com 3 a 2 no placar e depois quando o russo estava a duas bolas de quebrar novamente (4-4), o que o deixaria a um game e serviço de vencer o primeiro set.

Após essa batalha, Khachanov manteve a partida equilibrada até ter seu saque quebrado no quinto game e acabar perdendo a partida.

O jovem murciano de 21 anos enfrentará nas semifinais outro russo, Daniil Medvedev (N.5), que derrotou o italiano Flavio Cobolli (N.32) por 6-2 e 6-4.

Alcaraz e Medvedev já se enfrentaram sete vezes, com cinco vitórias do espanhol, a última delas nas semifinais do último torneio de Wimbledon.

