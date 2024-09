Atlético de Madrid e Real Madrid empataram em 1 a 1 neste domingo (29), pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol, em clássico marcado pelo lançamento de objetos por parte da torcida no estádio Metropolitano, o que obrigou o árbitro a interromper a partida por dez minutos.

Com o Barcelona perdendo seus primeiros pontos no campeonato, derrotado pelo Osasuna no sábado (4 a 2), o clássico da capital era a oportunidade perfeita para diminuir a distância em relação ao líder.

O empate, no entanto, não foi tão bom para ambas as equipes, com o Real ficando três pontos atrás do Barça, e o Atlético a cinco.

Com público recorde (70 mil pessoas), o estádio Metropolitano recebeu o Atlético de Madri com um mosaico que cobriu completamente a arquibancada, mas a festa acabou quando o Real Madrid abriu o placar no segundo tempo e os torcedores começaram a atirar objetos no campo.

O gol dos visitantes foi marcado pelo zagueiro brasileiro Éder Militão (54'), mas o Atlético conseguiu o empate nos acréscimos com o argentino Ángel Correa (90'+5).

"Sempre penso positivo. Tiramos um ponto do líder, estamos numa boa sequência e pensando no jogo de quarta-feira [pela Liga dos Campeões, contra o Lille]", disse o técnico do time merengue, Carlo Ancelotti.

Sem Kylian Mbappé, fora por lesão, Ancelotti preferiu manter Endrick no banco e reforçar o meio-campo com Luka Modric, avançando Jude Bellingham para levar perigo ao time adversário junto com Rodrygo e Vinícius Júnior.

- Dez minutos nos vestiários -

O jogo começou movimentado e ambos os goleiros mostraram serviço. Thibaut Courtois salvou o Real em finalização de Julián Álvarez (9') e Jan Oblak espalmou chute forte de Federico Valverde (17').

Já no segundo tempo, com o jogo mais truncado, apareceu um herói improvável: Militão, que dominou rápido e bateu do bico da pequena área depois de receber de Vini Jr. para fazer 1 a 0.

Após o gol, começou a confusão. O árbitro teve que paralisar o jogo porque os torcedores que estavam atrás do gol de Courtois começaram a atirar objetos, entre os quais garrafas e isqueiros, em direção ao goleiro do Real Madrid.

Os jogadores foram para os vestiários e depois de dez minutos o técnico do Atlético, Diego Simeone, o capitão Koke e José María Jiménez foram conversar com alguns torcedores para pedir calma.

"Foi um momento de muita tensão. Isso não pode acontecer em um campo de futebol. Obviamente, somos profissionais e temos que saber onde estamos. Não podemos culpar a todos por causa de alguns e, como jogadores, temos que ser mais inteligentes", disse Koke.

Após o reinício, Vini quase matou o jogo depois de levar a melhor sobre Jiménez e bater forte, mas Oblak salvou o Atlético (68').

Como no início do clássico, Courtois fez outra grande defesa em um belo chute de Samuel Lino (82').

Endrick entrou quatro minutos depois e teve chance de marcar em um contra-ataque, mas finalizou para fora.

Até que Correa não perdoou nos acréscimos e decretou o empate no clássico.

- Girona volta a tropeçar -

No primeiro jogo do dia, o Girona (12º) tropeçou mais uma vez no campeonato, ao empatar em 1 a 1 com o Celta de Vigo (10º), que escapou da derrota graças a um gol na reta final do veterano Iago Aspas (81'), de 37 anos.

Também neste domingo, o Sevilla (13º) arrancou um empate pelo mesmo placar em San Mamés com o Athletic (4º), salvo pelo gol contra do goleiro Álex Padilla (90'+3), que havia acabado de entrar em campo após a expulsão de Julen Agirrezabala.

Por sua vez, o Betis (8º) venceu o Espanyol (17º) por 1 a 0 marcando com o argentino Giovanni Lo Celso, que chegou ao seu quinto gol em cinco jogos neste início de temporada.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Valladolid - Mallorca 1 - 2

- Sábado:

Getafe - Alavés 2 - 0

Rayo Vallecano - Leganés 1 - 1

Real Sociedad - Valencia 3 - 0

Osasuna - Barcelona 4 - 2

- Domingo:

Celta Vigo - Girona 1 - 1

Athletic Bilbao - Sevilla 1 - 1

Betis - Espanyol 1 - 0

Atlético de Madrid - Real Madrid 1 - 1

- Segunda-feira:

(16h00) Villarreal - Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 21 8 7 0 1 25 9 16

2. Real Madrid 18 8 5 3 0 17 6 11

3. Atlético de Madrid 16 8 4 4 0 12 4 8

4. Athletic Bilbao 14 8 4 2 2 12 8 4

5. Mallorca 14 8 4 2 2 8 6 2

6. Villarreal 14 7 4 2 1 14 14 0

7. Osasuna 14 8 4 2 2 12 13 -1

8. Betis 12 8 3 3 2 8 7 1

9. Rayo Vallecano 10 8 2 4 2 9 8 1

10. Celta Vigo 10 8 3 1 4 15 15 0

11. Alavés 10 8 3 1 4 11 12 -1

12. Girona 9 8 2 3 3 9 11 -2

13. Sevilla 9 8 2 3 3 8 10 -2

14. Real Sociedad 8 8 2 2 4 6 7 -1

15. Getafe 7 8 1 4 3 5 6 -1

16. Leganés 7 8 1 4 3 5 9 -4

17. Espanyol 7 8 2 1 5 7 12 -5

18. Valencia 5 8 1 2 5 5 13 -8

19. Valladolid 5 8 1 2 5 4 17 -13

20. Las Palmas 3 7 0 3 4 8 13 -5

