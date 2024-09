O Aston Villa empatou com o recém-promovido Ipswich Town em 2 a 2 neste domingo (29) e perdeu a oportunidade de alcançar a pontuação do Liverpool, líder isolado do Campeonato Inglês depois de seis rodadas, enquanto o Manchester United foi atropelado pelo Tottenham em Old Trafford por 3 a 0.

O ponto conquistado em Portmand Road deixa o Villa na quinta colocação com 13 pontos, dois atrás dos 'Reds', que no sábado derrotaram o Wolverhampton por 2 a 1.

Entre as duas equipes, o Top 5 é completado por Manchester City (2º, 14 pontos), Arsenal (3º, 14 pontos) e Chelsea (4º, 13 pontos).

O Aston Villa vencia o jogo até a metade do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate em um grande contra-ataque que terminou com a finalização certeira do atacante Liam Delap para o Ipswich (72').

Delap, de 21 anos, contratado junto ao Manchester City na última janela de transferências, já havia aberto o placar no início do jogo com um chute forte que o goleiro argentino Dibu Martínez não conseguiu defender (8').

O Villa chegou à virada graças à atuação inspirada de Ollie Watkins, que fez a assistência para Morgan Rogers fazer o primeiro gol da equipe (15') e marcou ele mesmo o segundo com uma cabeçada após cruzamento de Leon Bailey (32').

Dibu Martínez fez várias defesas importantes durante a partida, especialmente no primeiro tempo, quando salvou um lance cara a cara com Delap (28').

O Ipswich, que está de volta à primeira divisão inglesa depois de 22 anos, ocupa a 15ª posição com quatro empates consecutivos após as duas derrotas iniciais.

- United atropelado em casa -

No último jogo do dia, o Manchester United foi derrotado em Old Trafford pelo Tottenham por 3 a 0, depois de ter expulso no primeiro tempo o capitão Bruno Fernandes (42').

Esta é a terceira derrota dos 'Red Devils' nesta temporada, a segunda em seu estádio, depois de perder também para o Liverpool pelo mesmo placar.

O Manchester United (12º) soma apenas sete pontos no campeonato, enquanto o Tottenham (8º) tem dez.

Os 'Spurs' não demoraram a abrir o placar marcando com Brennan Johnson logo aos três minutos.

A defesa do United não conseguiu parar o zagueiro Micky van de Ven, que arrancou do campo de defesa e cruzou na medida para Johnson marcar seu quarto gol em quatro jogos entre todas as competições.

Pouco antes do intervalo, os 'Red Devils' se complicaram ainda mais com a expulsão de Bruno Fernandes, que recebeu cartão vermelho por levantar demais o pé em uma dividida com James Maddison.

No segundo tempo, o Tottenham ampliou a vantagem logo no início com o meia sueco Dejan Kulusevski (47'), antes de fechar o placar com Dominik Solanke (77').

Para aumentar a preocupação peloo lado do Manchester United, o meia Mason Mount, que havia entrado no intervalo, teve que ser substituído nos minutos finais depois de um choque de cabeça com Radu Dragusin.

-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação

- Sábado:

Newcastle - Manchester City 1 - 1

Nottingham - Fulham 0 - 1

Chelsea - Brighton 4 - 2

Brentford - West Ham 1 - 1

Everton - Crystal Palace 2 - 1

Arsenal - Leicester 4 - 2

Wolverhampton - Liverpool 1 - 2

- Domingo:

Ipswich Town - Aston Villa 2 - 2

Manchester United - Tottenham 0 - 3

- Segunda-feira:

(16h00) Bournemouth - Southampton

1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 2 10

2. Manchester City 14 6 4 2 0 14 6 8

3. Arsenal 14 6 4 2 0 12 5 7

4. Chelsea 13 6 4 1 1 15 7 8

5. Aston Villa 13 6 4 1 1 12 9 3

6. Fulham 11 6 3 2 1 8 5 3

7. Newcastle 11 6 3 2 1 8 7 1

8. Tottenham 10 6 3 1 2 12 5 7

9. Brighton 9 6 2 3 1 10 8 2

10. Nottingham 9 6 2 3 1 6 5 1

11. Brentford 7 6 2 1 3 8 10 -2

12. Manchester United 7 6 2 1 3 5 8 -3

13. Bournemouth 5 5 1 2 2 5 8 -3

14. West Ham 5 6 1 2 3 6 10 -4

15. Ipswich Town 4 6 0 4 2 5 10 -5

16. Everton 4 6 1 1 4 7 15 -8

17. Leicester 3 6 0 3 3 8 12 -4

18. Crystal Palace 3 6 0 3 3 5 9 -4

19. Southampton 1 5 0 1 4 2 9 -7

20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 6 16 -10

jta/dam/pm/cb