O corpo do líder do movimento islamista libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi encontrado no sábado, um dia após o bombardeio israelense que atingiu um reduto do grupo na região de Beirute, informou neste domingo uma fonte próxima à organização.

"O corpo foi encontrado no sábado e envolto em uma mortalha após a ablução fúnebre neste domingo", acrescentou a fonte, que pediu anonimato.

A fonte disse que as datas da cerimônia fúnebre e do sepultamento ainda não foram definidas.

Nasrallah, que morreu aos 64 anos, foi o líder do movimento pró-Irã por mais de três décadas e era considerado o homem mais poderoso do Líbano, além de um grande inimigo de Israel.

Vários dirigentes do Hezbollah morreram ao lado de Nasrallah na operação que recebeu o nome "Nova Ordem", informou Israel.

O país afirmou que muitos integrantes de alto escalão da organização morreram em operações israelenses nos últimos meses.

