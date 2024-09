PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Israel mata o líder do Hezbollah em bombardeio no Líbano

=== ISRAEL LÍBANO CONFLITO ===

BEIRUTE:

Israel mata o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em bombardeio no Líbano

Israel matou líder do movimento islamista libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um bombardeio em Beirute, o que representa um duro golpe para o grupo pró-Irã e empurra o Líbano e todo Oriente Médio para um terreno desconhecido.

(Israel Líbano conflito Palestinos diplomacia refugiados política armamento, 900 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

BEIRUTE:

Hassan Nasrallah, o poderoso líder do Hezbollah que morreu em bombardeio israelense

O falecido líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, considerado o homem mais poderoso do Líbano, vivia escondido desde a última guerra entre Israel e o movimento islamista em 2006. Mas na sexta-feira o Exército israelense o localizou e ele morreu em um bombardeio.

(Israel conflito Líbano Palestinos, 740 palavras, já transmitida)

BEIRUTE:

Principais comandantes do Hezbollah mortos em bombardeios israelenses

Israel desferiu um golpe esmagador no movimento islâmico Hezbollah do Líbano ao matar seu chefe Hashan Nasrallah na sexta-feira (27), o último de uma série de assassinatos que enfraqueceram significativamente a formação xiita libanesa apoiada pelo Irã.

(Hezbollah conflito Palestinos Israel Líbano)

BEIRUTE:

Hezbollah: um movimento libanês com influência regional

O movimento libanês Hezbollah, cujo chefe, Hassan Nasrallah, foi eliminado pelo Exército israelense em um bombardeio ao sul de Beirute na sexta-feira (27), é um dos principais inimigos de Israel.

(Hezbollah conflito Palestinos Israel Líbano, 700 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

STEINHATCHEE:

Furacão Helene deixa ao menos 44 mortos e provoca inundações 'catastróficas' nos EUA

O furacão Helene causou pelo menos 44 mortes e grandes inundações em todo o sudeste dos Estados Unidos na sexta-feira (27), deixando milhões de pessoas sem eletricidade.

(EUA Helene meteorologia furacão, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO,

CEDAR KEY:

Americanos aguardam ajuda após passagem do furacão Helene

Quase quatro milhões de americanos ainda estavam sem energia elétrica neste sábado (28), depois que o furacão Helene atingiu o sudeste dos Estados Unidos e provocou pelo menos 44 mortes.

(EUA clima meteorologia tempestade emergência, 420 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Blinken pede a China que pare de 'alimentar máquina de guerra russa' na Ucrânia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu à China que deixe de apoiar a "máquina de guerra russa" na Ucrânia, durante uma reunião nesta sexta-feira (27) com seu homólogo chinês, Wang Yi, em um momento em que as potências buscam estabilizar uma relação turbulenta.

(EUA conflito Rússia diplomacia China ONU comércio Ucrânia, 400 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BRUXELAS:

Papa volta a ser questionado sobre casos de violência sexual na Bélgica

O papa Francisco teve um encontro neste sábado (28) com representantes da comunidade católica em Bruxelas e voltou a ser questionado sobre os casos de agressões sexuais na Igreja belga.

(Bélgica Vaticano Papa religião igreja)

MADRI:

Naufrágio nas Ilhas Canárias mata nove migrantes e deixa 48 desaparecidos

Ao menos nove migrantes morreram e 48 são considerados desaparecidos no naufrágio de uma embarcação nas imediações de El Hierro, uma das ilhas espanholas das Canárias, perto da costa de África, informou neste sábado (28) o Salvamento Marítimo.

(Espanha emigrantes migrantes acidente, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos campeonatos europeus

LONDRES:

Em 1º jogo sem Rodri, City cede empate com Newcastle na Premier League

O Manchester City não passou de um empate em 1 a 1 com o Newcastle neste sábado (28), pela 6ª rodada do Campeonato Inglês, no primeiro jogo da equipe sem o volante Rodri.

(Fbl Inglaterra)

ROMA:

Com 2 de Lautaro Martínez, Inter de Milão vence Udinese no Italiano

A Inter de Milão venceu a Udinese fora de casa por 3 a 2 neste sábado (28), com dois gols do atacante argentino Lautaro Martínez, pela 6ª rodada do Campeonato Italiano.

(Fbl Itália)

-- TÊNIS

MONTREAL:

Agência Mundial Antidoping pede suspensão do tenista italiano Jannik Sinner

A Agência Mundial Antidoping (Wada) anunciou neste sábado (28) que entrou com um recurso no caso do tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, absolvido pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) após ter testado positivo para a substância proibida clostebol em dois exames realizados em março.

(Tênis doping, 460 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com