O Festival de Cinema de San Sebastián encerrou, nesta sexta-feira (27), sua seção oficial com "The Last Showgirl", filme de Gia Coppola, neta de Francis Ford Coppola, com Pamela Anderson no papel principal.

O concurso realizado na cidade basca, no norte da Espanha, também exibiu na seção oficial, embora fora de competição, a série espanhola "Querer", confirmando o seu caso de amor com o formato televisivo.

Um dia antes da entrega dos prêmios na cerimônia de encerramento, no sábado, estreou "The Last Showgirl", o último filme a concorrer à Concha de Ouro, o prêmio para o Melhor Filme do festival.

O terceiro filme de Gia Coppola, do clã ao qual também pertence a diretora Sofia Coppola, mostra Pamela Anderson como uma experiente dançarina de Las Vegas que precisa redefinir sua vida quando o espetáculo em que trabalhava há décadas é encerrado abruptamente.

Coppola explicou, durante uma coletiva de imprensa, que "sempre" quis "fazer um filme em Las Vegas" e que quando o último espetáculo de "showgirls" foi encerrado na cidade sentiu que tinha chegado a hora.

"Queria muito saber mais sobre esse tipo de arte, tão subestimada e de tanta qualidade", disse Coppola, para quem a pessoa ideal para sua protagonista sempre foi Pamela Anderson.

Anderson, que ficou famosa por seu papel em "Baywatch", mas durante anos foi mais conhecida pelos tabloides, disse que foi uma "bênção" o fato de Coppola ter lhe oferecido um papel como este, que ela pensava que nunca teria aos 57 anos.

"Sempre soube que podia fazer mais (…), nunca é tarde", acrescentou.

