A Toyota anunciou que não renovará o acordo de patrocínio com o Comitê Olímpico Internacional (COI) após os Jogos de Paris devido à tendência "cada vez mais política" do evento, que relega os atletas para segundo plano, segundo a marca automobilística.

A empresa japonesa chegou a um acordo de patrocínio de dez anos com o COI em 2015. "Há algum tempo que me pergunto se o evento realmente coloca os atletas como prioridade", disse Akio Toyoda, presidente da Toyota, acrescentando que acredita que o evento se tornou "cada vez mais político", num podcast divulgado na quinta-feira através do canal da marca no YouTube.

"Na minha opinião, os Jogos Olímpicos deveriam ser simplesmente ver atletas de todos os horizontes enfrentarem todos os desafios, alcançando o impossível", continuou ele.

A montadora segue outra empresa japonesa, a Panasonic, que também encerrou sua colaboração com os Jogos Olímpicos.

A gigante da eletrônica anunciou há duas semanas que deixaria de ser patrocinadora dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, encerrando um relacionamento com o COI iniciado em 1987.

Thomas Bach, presidente do COI, disse num comunicado que entende e respeita "a necessidade do grupo Panasonic de adaptar sua estratégia comercial".

Após a saída da Panasonic e da Toyota, treze empresas fazem parte do programa de patrocínio olímpico.

