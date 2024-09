A Finlândia instalará uma base da Otan a menos de 200 quilômetros da sua fronteira com a Rússia, para "enviar uma mensagem" ao seu vizinho do leste, disse o Ministério da Defesa nesta sexta-feira (27).

A Finlândia é membro da Aliança Atlântica desde o ano passado, quando quebrou décadas de não alinhamento militar após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

O ministro da Defesa, Antti Hakkanen, disse que a nova sede da Otan para o controle do norte da Europa ficará localizada em Mikkeli, uma das cidades do país mais próxima da fronteira de 1.340 quilômetros que a Finlândia compartilha com a Rússia.

"A Finlândia está enviando a mensagem à Rússia de que somos um membro de pleno direito da Otan e que a Otan também tem um papel muito forte na defesa da Finlândia", disse Hakkanen em coletiva de imprensa.

O comando das forças finlandesas já se encontra no local onde ficará a futura base.

Ao usar o mesmo local, "alcançamos a melhor sinergia possível entre a gestão da defesa nacional e a gestão da defesa da Otan", explicou Hakkanen.

Segundo o ministro, uma dezena de pessoas de diversos países da Otan operarão na base.

