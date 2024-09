Um bombardeio russo matou três pessoas em uma cidade portuária no extremo sudoeste da Ucrânia, perto da Romênia, e outra pessoa morreu em um ataque no centro do país, disseram as autoridades locais nesta sexta-feira (27).

Duas mulheres idosas e um homem de setenta anos morreram em um ataque com drones no porto de Izmail, informou Oleg Kiper, governador da região de Odessa, no Telegram.

Outras onze pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança, acrescentou.

A localidade, situada às margens do Danúbio e próxima da Romênia, embora esteja longe da frente de batalha, às vezes sofre ataques das forças russas devido à infraestrutura portuária que abriga, crucial para o trânsito de mercadorias.

O bombardeio causou incêndios que foram extintos pelos bombeiros, disse o governador. Kiper também compartilhou imagens de um prédio em chamas, parcialmente destruído, com janelas quebradas.

Na Romênia, país membro da Otan, os radares detectaram a possível incursão de um dos drones envolvidos no ataque.

Quatro aeronaves F-16 e F-18, romenas e espanholas, decolaram no meio da noite para monitorar a situação, segundo comunicado do Ministério da Defesa. Os moradores da região de Tulcea, no sudeste, receberam alertas em seus telefones.

Até agora não foi detectado nenhum impacto em solo romeno, mas as investigações continuam.

Desde o início da guerra, a Romênia tem condenado sistematicamente repetidas violações do seu espaço aéreo e encontrou restos de drones em diversas ocasiões.

Na região central da Ucrânia, uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um ataque a um prédio administrativo em Krivoy Rog, segundo o governador regional Sergiy Lisak.

O corpo da vítima, uma mulher, foi encontrado "sob os escombros", acrescentou no Telegram.

O ataque com foguete atingiu um prédio da polícia, segundo outra autoridade local, Yevhen Sitnishenko, que acrescentou que as operações de busca continuavam nos escombros.

Um ataque noturno com mísseis também atingiu o Dnipro, no centro-leste da Ucrânia, e danificou infraestruturas industriais, mas não causou feridos.

