O Tottenham estreou na Liga Europa com uma vitória de 3 a 0 sobre o Qarabag nesta quinta-feira (26), apesar de jogar mais de 80 minutos com 10 homens, num jogo em que Son Heung-min se machucou e gerou preocupação entre os londrinos.

A expulsão precoce de Radu Dragusin não foi um obstáculo para o time do técnico Ange Postecoglou, que partiu para cima e conseguiu o triunfo no Tottenham Hotspur Stadium graças aos gols de Brennan Johnson, Pape Sarr e Dominic Solanke.

No entanto, a visão do atacante sul-coreano Son tendo que deixar o campo aos 70 minutos será preocupante para Postecoglou, que não pode se dar ao luxo de ficar sem seu capitão talismã por um longo período.

O Tottenham conta com a recuperação de Son para se consolidar como um dos favoritos ao título da Liga Europa que encerraria um jejum que remonta ao ano de 2008.

Adversários mais difíceis aguardam os Spurs, mas os jogadores mostraram confiança na estreia. O jogo começou com um atraso de 37 minutos depois que o Qarabag ficou preso no trânsito londrino.

O Tottenham não se abalou ao ficar com 10 homens após apenas oito minutos, quando o zagueiro romeno Dragusin foi expulso por derrubar Juninho enquanto ele corria em direção ao gol.

Os Spurs abriram o placar aos 12 minutos com o terceiro gol de Johnson em seus últimos três jogos.

O Qarabag cedeu a posse de bola e Solanke deu uma assistência para o atacante galês Johnson finalizar de longe.

Sarr marcou o segundo do Tottenham depois que o goleiro do Qarabag Mateusz Kochalski fez uma confusão ao tentar interceptar uma cobrança de escanteio no início do segndo tempo (52').

A falta de Yves Bissouma sobre Elvin Cafarguliyev deu ao Qarabag um pênalti quatro minutos depois, mas Toral Bayramov chutou lto demais.

Solanke fechou o placar aos 68 minutos de jogo, marcando seu segundo gol desde sua transferência recorde do Bournemouth na pré-temporada.

- Athletic Bilbao e Roma empatam -

Athletic Bilbao e Roma estrearam na Liga Europa com um empate (1-1) no Estádio Olímpico da capital italiana.

Para muitos dos titulares de Ernesto Valverde, foi o primeiro jogo nas competições europeias, depois de o clube basco ter ficado de fora das competições europeia desde 2018.

A Roma, que apresenta um futebol diferente desde que o técnico croata Ivan Juric assumiu o comando do time 'gialorosso' na semana passada (vitória por 3 a 0 sobre a Udinese e um empate), abriu o placar com um gol de cabeça do ucraniano Artem Dovbyk concluindo um contra-ataque (32').

A equipe romana foi campeã da Conference League em 2022 e um ano depois chegou à final da Liga Europa.

Mas o Athletic aproveitou a bola parada para conseguir o empate. Após um cruzamento numa cobrança de falta de Álex Berenguer, Unai Núñez desviou de cabeça e a bola chegou ao companheiro Aitor Paredes, que também mandou a bola de cabeça para o fundo da rede do goleiro sérvio Mile Svilar (85').

O Athletic, que também se beneficiou da volta de sua estrela Nico Williams, ausente devido a uma lesão no último jogo do campeonato, enfrentará o holandês AZ Alkmaar na próxima rodada, na quinta-feira, 3 de outubro, em San Mamés.

- Fenerbahçe vence, Ajax goleia -

O Fenerbahçe de José Mourinho venceu o Union Saint-Gilloise por 2 a 1.

Mourinho, que já venceu o torneio com o Manchester United e o Porto, viu Caglar Soyuncu colocar o Fenerbahçe na frente aos 26 minutos, antes do gol contra de Christian Burgess aos 82 minutos dobrar a vantagem.

O gol de Ross Sykes nos acréscimos para o Union veio depois de Franjo Ivanovic perder um pênalti para os visitantes, que tiveram Kevin Mac Allister expulso.

O Ajax derrotou o Besiktas por 4 a 0, com uma dobradinha de Mika Godts e gols de Kian Fitz-Jim e Kenneth Taylor.

O Olympiakos, vencedor da Conference League na temporada passada, foi derrotado por 2 a 0 na visita ao Lyon, cujos gols no segundo tempo foram marcados por Rayan Cherki e Said Benrahma.

O Eintracht Frankfurt desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 quando Vaclav Jemelka, do Viktoria Plzen, marcou o gol de empate nos acréscimos.

O Rangers venceu por 2 a 0 em Malmo, com Nedim Bajrami marcando seu primeiro gol pelo clube no primeiro minuto antes de Ross McCausland ampliar aos 76 minutos.

O Braga venceu de forma dramática o Maccabi Tel Aviv por 2 a 1 de virada com dois gols de Bruma nos últimos instantes (88' e 90'+5 de pênalti). Osher Davida havia aberto o placar (30') também de pênalti.

--- Resultados da 1ª fase da fase de grupos da Liga Europa:

Quinta-feira, 26 de setembro

FCSB (ROM) - FK RFS (LAT) 4 - 1

Ajax (HOL) - Besiktas (TUR) 4 - 0

Eintracht Frankfurt (ALE) - Viktoria Pílsen (CZE) 3 - 3

Lyon (FRA) - Olympiacos (GRE) 2 - 0

Roma (ITA) - Athletic Bilbao (ESP) 1 - 1

Tottenham (ING) - Qarabag (AZE) 3 - 0

Sporting de Braga (POR) - Maccabi Tel Aviv (ISR) 2 - 1

Fenerbahçe SK (TUR) - Union St-Gilloise (BEL) 2 - 1

Malmö FF (SUE) - Glasgow Rangers (SCO) 0 - 2

Disputados na quarta-feira:

Galatasaray (TUR) - PAOK (GRE) 3 - 1

Ludogorets (BUL) - Slavia Praga (CZE) 0 - 2

Anderlecht (BEL) - Ferencváros (HUN) 2 - 1

Nice (FRA) - Real Sociedad (ESP) 1 - 1

Midtjylland (DIN) - Hoffenheim (GER) 1 - 1

Dinamo de Kiev (UCR) - Lazio (ITA) 0 - 3

Manchester United (ING) - Twente (HOL) 1 - 1

AZ Alkmaar (HOL) - IF Elfsborg (SUE) 3 - 2

Bodo/Glimt (NOR) - Oporto (POR) 3 - 2

