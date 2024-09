PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Israel rejeita trégua com Hezbollah e promete lutar 'até a vitória'

EUA UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Zelensky se reúne com Biden na Casa Branca, em plena campanha eleitoral

=== ISRAEL LÍBANO CONFLITO ===

BEIRUTE:

Israel rejeita trégua com Hezbollah e promete lutar 'até a vitória'

Israel afirmou, nesta quinta-feira (26), que continuará lutando contra o Hezbollah no Líbano "até a vitória" e rejeitou um pedido conjunto de um cessar-fogo de 21 dias feito por Estados Unidos, França e outros aliados.

=== EUA UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

WASHINGTON:

Zelensky se reúne com Biden na Casa Branca, em plena campanha eleitoral

Volodimir Zelensky será recebido nesta quinta-feira (26) por Joe Biden e Kamala Harris na Casa Branca, em meio a críticas de Donald Trump, que acusa o presidente ucraniano de se recusar a "concluir um acordo de paz" com a Rússia.

KIEV:

Soldados ucranianos relatam sua ocupação da região russa de Kursk

Os russos que permaneceram na área de Kursk ocupada pela Ucrânia, a maioria idosos, não oferecem muita resistência. Quase dois meses após sua incursão nesta região fronteiriça, os soldados ucranianos afirmam "conviver" com civis.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NAÇÕES UNIDAS:

Não se resolve '500 anos em quatro', diz ministra dos Povos Indígenas

"Em um ano, nós já superamos os dez anos anteriores", afirma a ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara, sobre a demarcação dos territórios indígenas, apesar da presença de "grupos criminosos" como o Invasão Zero e da oposição do Congresso de maioria conservadora.

NOVA YORK:

Prefeito de Nova York indiciado por acusações criminais federais

O prefeito de Nova York, Eric Adams, foi indiciado por acusações criminais federais, informou a imprensa dos Estados Unidos, após várias investigações sobre suposta corrupção em sua administração e pedidos de demissão de vários colaboradores próximos.

WASHINGTON:

Kamala Harris surpreende eleitores com postura pró-armas

Durante anos, Kamala Harris mal mencionou a arma que tem em casa, mas desde que começou a sua campanha para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, ela não perdeu a oportunidade de trazer o assunto à tona.

MÉXICO:

Dez anos depois, familiares dos 43 estudantes mexicanos desaparecidos exigem justiça

Os familiares de 43 estudantes mexicanos da escola rural de Ayotzinapa, desaparecidos e supostamente massacrados em 2014, sairão nesta quinta-feira (26) às ruas para exigir "a verdade" no décimo aniversário de uma tragédia que chocou o país.

-- EUROPA

LUXEMBURGO:

Papa Francisco faz alerta contra os 'caminhos trágicos da guerra' em visita a Luxemburgo

O papa Francisco, que está em uma visita oficial a Luxemburgo, fez um alerta nesta quinta-feira (26) contra "os caminhos trágicos da guerra" e insistiu na importância das negociações e do diálogo, em um cenário internacional extremamente tenso.

AVIGNON:

O minucioso trabalho dos advogados de defesa no julgamento do caso Pelicot na França

Ao cruzar o salão do tribunal de Avignon, no sul da França, Gisèle Pelicot é aplaudida. Os advogados de defesa, por outro lado, são vaiados, marca de sua difícil tarefa, complicada por algumas declarações polêmicas.

LONDRES:

Diretor-geral da Harrods denuncia 'cultura tóxica' durante gestão de Al Fayed

O ex-proprietário da icônica loja de departamentos britânica Harrods, o egípcio Mohamed Al Fayed, que morreu em 2023 e foi acusado de agressão sexual por dezenas de mulheres, estabeleceu "uma cultura tóxica" na empresa, denunciou o seu diretor-geral em um comunicado nesta quinta-feira (26).

-- ÁSIA

SHIZUOKA:

Tribunal japonês absolve homem que passou mais de 40 anos no corredo

O réu que passou mais anos no corredor da morte no mundo, o japonês Iwao Hakamada, foi absolvido nesta quinta-feira (26) por um tribunal, mais de meio século após ter sido condenado à pena capital por múltiplos homicídios.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

China admite que sua economia enfrenta 'novos problemas'

As autoridades chinesas, incluindo o presidente Xi Jinping, admitiram nesta quinta-feira (16) que a economia do país enfrenta "novos problemas" e prometeram solucionar a crise do setor imobiliário para apoiar o crescimento.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

"Social Studies", uma visão íntima da vida digital da geração Z

Em um período em que as advertências sobre os perigos das redes sociais só aumentam, a minissérie "Social Studies" abre uma janela para a vida digital comovente, mas aterrorizante, dos adolescentes nos Estados Unidos.

CANNES:

Missão PLATO partirá em 2026 em busca de terras habitáveis em outros planetas

Existem outros planetas habitáveis no universo? O satélite PLATO partirá no final de 2026 em busca de outras terras semelhantes à nossa e de determinar com precisão o tamanho, a massa e a idade dos exoplanetas.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

