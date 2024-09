O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (25) que um acordo de paz é a única forma de a Ucrânia sobreviver à guerra com a Rússia, depois que o líder ucraniano criticou a postura do Brasil, favorável a negociações.

"Somente a paz vai garantir que a Ucrânia sobreviva como país soberano, e que a Rússia sobreviva", afirmou o brasileiro, em entrevista coletiva nos Estados Unidos.

Para alcançar a paz, o presidente Volodimir Zelensky terá que "tentar chegar a um acordo, para que o povo ucraniano tenha sossego", disse Lula, que participou nesta semana da Assembleia Geral da ONU.

O presidente brasileiro foi consultado sobre as críticas feitas horas antes por Zelensky sobre a postura de Brasil e China de promover negociações com a Rússia. Em seu discurso na ONU, Zelensky ressaltou que seu país jamais aceitará uma paz imposta de fora.

"O que estamos propondo não é fazer a paz por eles", ressaltou Lula, defendendo que as duas partes iniciem um diálogo. Acusado por Kiev de manter uma postura pró-Rússia no conflito, Lula estimou que, "se Zelensky fosse esperto, diria que a solução é diplomática, não é militar".

O presidente brasileiro também condenou a atitude do governo israelense e a escalada recente da tensão com o Líbano, e disse ter certeza de que "a maioria do povo de Israel não concorda com esse genocídio", termo que Lula já usou em diversas ocasiões para se referir à campanha militar de Israel na Faixa de Gaza. "A humanidade não pode conviver e aceitar com normalidade o que está acontecendo em Israel."

