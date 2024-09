Os preços do petróleo fecharam em queda, nesta quarta-feira (25), após um acordo entre chefes de governo rivais na Líbia, o que poderia normalizar a produção e as exportações de petróleo cru do país.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro recuou 2,27%, a 73,46 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo período caiu 2,61%, a 69,69 dólares.

"Os boatos da Líbia frearam (o avanço dos preços em) o mercado", resumiu John Kilduff, da Again Capital.

A missão de apoio das Nações Unidas na Líbia (Manul) informou que houve um acordo entre o Parlamento de Trípoli e as autoridades de Benghazi, não reconhecidas pela comunidade internacional, depois de várias semanas de crise política. Um documento seria assinado oficialmente nesta quinta-feira.

As exportações líbias de petróleo cru caíram pela metade durante a crise. Em julho, antes do conflito, o país produzia 1,16 milhão de barris diários de petróleo, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

Antes deste anúncio, o petróleo estava no negativo depois de incorporar o efeito positivo das medidas de reativação, anunciadas na terça-feira pela China.

Os operadores, segundo Kilduff, se preocuparam sobre o que as decisões do banco central da China (PBoC) deram a entender a respeito da situação econômica do país.

"Sua economia tem graves problemas e é um fator-chave para a demanda de petróleo", afirmou o analista sobre o maior importador mundial de petróleo cru.

tu/nth/mr/mel/mvv