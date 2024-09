Estrelas como Taylor Swift e George Clooney declararam apoio à democrata Kamala Harris em sua campanha presidencial, no entanto, as celebridades são mais eficientes em arrecadar fundos do que em influenciar os eleitores, de acordo com analistas.

Kamala disfruta de um amplo apoio em Los Angeles, e a "Kamalamania" disparou na capital do entretenimento desde que ela substituiu Joe Biden como candidata democrata, segundo Ellen Goldsmith-Vein, produtora de Hollywood e renomada arrecadadora de fundos.

"Não estou dizendo que outras campanhas presidenciais, particularmente a de Hillary Clinton, não causaram um grande entusiasmo, mas esta parece transformadora, como a primeira (campanha) de Obama", disse à AFP.

Entretanto, como canalizar essa magia das celebridades é uma questão delicada. O impacto pode ser mínimo, ou até mesmo, contraproducente.

"Não há muitas evidências que comprovem que elas façam a diferença", disse Mark Harvey, um professor associado da Universidade de Saint Mary e autor de um livro sobre o tema.

Publicações de ídolos de tendência liberal podem, na realidade, fazer com que seus seguidores se sintam menos inclinados a votar, acrescentou.

Um estudo acadêmico, ainda não publicado, concluiu que uma hipotética publicação de Taylor Swift a favor dos democratas teria menos probabilidade de levar seus fãs indecisos a votar do que um post neutro, disse Harvey.

Em uma mensagem recente no Instagram, Swift buscou equilíbrio. Anunciou que votará em Kamala mas, ao mesmo tempo, pediu aos seus apoiadores que tomassem suas próprias decisões e publicou um link para o registro eleitoral.

"As celebridades usualmente não têm um impacto significativo para mudar os votos, mas podem ser muito importantes na arrecadação de fundos, e provavelmente, deveriam ser mais utilizadas para impulsionar o registro eleitoral", disse Goldsmith-Vein.

- "Hollywood corporativa" -

Kamala participará no domingo (29), em Los Angeles, de seu primeiro grande evento de arrecadação.

A Califórnia tem sido, tradicionalmente, uma mina para os democratas, e Kamala tem raízes profundas em Hollywood.

Ela contou com o apoio e as doações de Hollywood em suas campanhas para procuradora-geral da Califórnia, o Senado dos EUA e em sua tentativa fracassada de concorrer à indicação presidencial em 2019.

Desta vez, as coisas não são diferentes. Sheryl Lee Ralph, estrela de "Abbott Elementary", fará na quinta-feira, em Los Angeles, um evento de arrecadação para Kamala.

Na última semana, Jennifer Lopez, Meryl Streep e Ben Stiller participaram de forma remota de um evento virtual conduzido por Oprah Winfrey.

Registros das doações federais mostram que atores como Laura Dern, Danny DeVito e Bob Odenkirk a apoiaram financeiramente desde que lançou sua campanha.

No entanto, "a maior quantia de dinheiro vem da Hollywood corporativa", incluindo os chefes de estúdios e as companhias de streaming, disse Steven J. Ross, autor de "Hollywood, Letf and Right"

Tradicionalmente, são doadas partes iguais a democratas e republicanos, “uma aposta em ambos, por precaução”, disse ele.

Ainda assim, um evento a favor de Biden em junho, com George Clooney, Julia Roberts e Jimmy Kimmel bateu recorde e arrecadou 30 milhões de dólares (valor em 164 milhões de reais na cotação atual).

"Historicamente, Hollywood está mais próxima do partido democrata e não é diferente nesta eleição", disse Goldsmith-Vein.

- "Ferramentas emocionais" -

Os famosos podem ser mais eficientes quando se trata de sensibilizar o público sobre questões não divisivas, especialmente se eles forem vistos como conhecedores, explicou Harvey.

"Não vão convencer as pessoas de entregarem suas armas ou mudarem de opinião sobre o aborto", comentou.

Mas, "pense em Bono, do U2, ele é um defensor muito eficaz da pesquisa sobre a aids ou da redução da dívida dos países em desenvolvimento".

"Ele é capaz de apresentar argumentos acadêmicos e econômicos, ao mesmo tempo em que usa a música e suas ferramentas emocionais para convencer as pessoas”, acrescentou.

Será que Swift seria mais útil fora do Instagram, apoiando Harris com algumas músicas em um comício ou evento de arrecadação de fundos?

"Penso que sim. As pessoas estão dispostas a pagar para ver seus ídolos favoritos fazendo o que eles sabem de melhor", reafirmou Harvey.

