"Rodri ficará afastado por muito tempo", confirmou o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, nesta terça-feira (24), sobre a gravidade da lesão do jogador espanhol, que machucou o joelho direito no domingo, no empate contra o Arsenal (2-2).

"Há várias opiniões, algumas dizem que é menos do que o esperado, mas infelizmente ele está lesionado e neste momento estamos aguardando suas últimas chamadas e a opinião dos médicos para saber exatamente de que tipo de cirurgia ele precisa", explicou Guardiola após a vitória por 2 a 1 sobre o Wafford na terceira fase da Copa da Liga.

De acordo com vários meios de comunicação, Rodri ficará afastado por vários meses porque precisará de uma cirurgia para uma ruptura no ligamento do joelho direito.

O jogador de 28 anos, que recentemente se sagrou campeão europeu pela Espanha, deixou o campo com gestos claros de dor no primeiro tempo da partida de domingo entre Manchester City e Arsenal pela Premier League.

"Rodri é insubstituível. Quando uma equipe não joga com o melhor meio-campista do mundo por um tempo é um duro golpe, mas meu dever é encontrar uma solução para continuar competitivo como temos sido nos últimos anos", acrescentou o técnico espanhol.

"Quando um jogador é insubstituível, é preciso substituí-lo com o time, é isso que faremos. Confio muito nos meus jogadores", finalizou Guardiola.

Rodri, ex-jogador do Villarreal e do Atlético de Madrid, é cotado como um candidato à Bola de Ouro, depois de seu papel crucial na temporada do City e na Eurocopa vencida pela Espanha.

