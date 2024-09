A bolsa de Nova York fechou em alta, nesta terça-feira (24), após o anúncio de medidas econômicas de reativação na China e graças a algumas compras a bom preço.

O índice Dow Jones (+0,20%) e o S&P 500 (+0,25%) voltaram a fechar em níveis recorde, enquanto o Nasdaq avançou 0,56%.

O S&P 500 bateu seu recorde de fechamento em 41 ocasiões este ano.

O banco central da China anunciou, nesta terça, novas medidas para impulsionar a economia, como uma redução na proporção de reservas líquidas que os bancos devem manter e um corte em uma taxa de juros chave.

Cerca de dois anos depois de eliminar as medidas restritivas contra a covid, a segunda economia mundial não consegue levantar voo, apesar dos passos dados pelas autoridades para relançar a atividade.

A recuperação pós-pandemia foi mais breve e menos robusta do que se esperava, lastreada por uma crise imobiliária, pelo consumo frágil e pelo desemprego alto, que afeta sobretudo os jovens.

Para Patrick O'Hare, da Briefing.com, a gigante dos semicondutores Nvidia (+3,97%) teve parte da responsabilidade na alta desta terça.

"O atrativo das compras a bom preço" depois da queda pela manhã, "sempre está presente, e quando a Nvidia se recuperou, deu impulso a todo o mercado", explicou o analista.

De todo modo, "o impulso não foi enorme", relativizou O'Hare. "Mas foi suficiente para desestimular qualquer movimentação de vendas".

A Nvidia puxou suas concorrentes, Broadcom (+1,10%), AMD (+1,00%) e Intel (+1,11%).

A bolsa sofria os efeitos da publicação da pesquisa do Conference Board sobre a confiança dos consumidores, que teve em setembro sua maior queda mensal em três anos, devido a preocupações sobre o emprego.

O índice caiu a 98,7 pontos contra 105,6 pontos em agosto, segundo a pesquisa mensal da entidade, publicada nesta terça.

Os analistas esperavam 104 pontos, segundo o consenso estabelecido pela Market Watch.

Para Carl Weinberg, da High Frequency Economics, o dado "valida a decisão do Fed (Federal Reserve, banco central americano) de baixar sua taxa de juros em meio ponto" porcentual.

As medidas anunciadas pela China ajudaram Wall Street e em particular alguns "valores cíclicos", ou seja, sensíveis à conjuntura, observou O'Hare.

A fabricante de máquinas Caterpillar (+3,98%), a Home Depot (+2,22%) e a Nike (+1,46%) estiveram entre os beneficiados.

Algumas empresas chinesas cotadas em Wall Street também ganharam terreno, em particular Alibaba (+7,88%) e suas concorrentes no mercado do comércio eletrônico PDD (+11,24%) e JD.com (+13,91%).

A Visa (-5,49%) amargou um forte prejuízo, depois do anúncio de uma ação do Departamento de Justiça por abuso de posição dominante.

tu/liu/mr/atm/mvv/am