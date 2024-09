As declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o Oriente Médio na ONU, nesta terça-feira (24), "não são encorajadoras", considerou o ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Bou Habib.

"Não foram contundentes, não são encorajadoras e não resolvem o problema libanês", declarou o chanceler à margem da Assembleia Geral da ONU, em um evento organizado pelo Fundo Carnegie para a Paz Internacional. Quase um ano após o início da guerra em Gaza, o conflito ameaça se espalhar pela região, com uma escalada nos ataques entre Israel e o Hezbollah libanês.

ast-Dt/eml/arm/mel/am