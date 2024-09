O Chelsea, com três gols de Christopher Nkunku, goleou o Barrow (da 4ª divisão) nesta terça-feira (24) para passar da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, enquanto o Manchester City sofreu para bater o Watford (da 2ª divisão) por 2 a 1.

Nkunku, cuja primeira temporada na Inglaterra foi prejudicada pelas lesões, conseguiu seu primeiro 'hat-trick' com a camisa dos 'Blues'.

O jogador, considerado uma segunda opção no comando do ataque pelo técnico Enzo Maresca, ganha agora confiança para ter mais minutos em campo pela equipe.

Contra o Barrow, em Stamford Bbridge, Nkunku marcou os dois primeiros gols do jogo em 15 minutos e fechou o placar no segundo tempo (8', 15' e 75').

Outro time da 4ª divisão, o Walsall conseguiu levar o duelo com o Leicester para os pênaltis segurando o empate em 0 a 0, mas acabou eliminado ao desperdiçar as três primeiras cobranças, defendidas pelo goleiro Danny Ward.

O Aston Villa, terceiro colocado da Premier League, sofreu para eliminar o Wycombe (3ª divisão), por 2 a 1. O time do técnico Unai Emery, que poupou vários titulares, marcou dois gols no segundo tempo antes de ser vazado nos acréscimos.

E o Manchester City, atual tetracampeão inglês, confirmou o favoritismo contra o Watford, também com vários reservas em campo, mas com um ataque de luxo formado por Jack Grealish, Jeremy Doku e Phil Foden.

Foi o primeiro jogo dos 'Citizens' sem o volante espanhol Rodri, que se machucou no empate com o Arsenal (2 a 2) no último fim de semana.

Ainda sem uma confirmação oficial, as primeiras informações da imprensa inglesa indicam que a lesão do jogador pode ter afetado os ligamentos do joelho.

Horas antes do jogo, o técnico do City, Pep Guardiola, respondeu com um lacônico "sim" ao ser perguntado pela BBC se Rodri ficará afastado por algum tempo.

