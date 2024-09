O movimento islamista libanês Hezbollah, alvo de uma intensa campanha de bombardeios israelenses, informou, nesta terça-feira (24), que lançou dois ataques com dezenas de foguetes contra uma base militar no norte de Israel.

"Em defesa do Líbano e do seu povo", o Hezbollah atacou "a base de Dado" perto de Safed, quartel-general do comando norte do Exército israelense, com um total de 90 foguetes, informou o grupo apoiado pelo Irã em dois comunicados.

