Aplaudido por seus seguidores, Johnny Depp aterrissou no Festival de San Sebastián, onde, nesta terça-feira (24), apresenta seu segundo longa-metragem como diretor, continuando com seu retorno ao mundo do cinema após ganhar um julgamento por difamação contra sua ex-mulher Amber Heard.

Depp, que se viu marginalizado por estúdios de Hollywood por seu midiático embate judicial com Heard, que o acusou de violência conjugal, chegou na noite de segunda-feira à cidade basca, no norte da Espanha, onde foi recebido por uma multidão na porta de seu hotel.

O astro americano de "Piratas do Caribe" mostrará nesta terça-feira seu novo filme em sua faceta por trás das câmeras, "Modi, Three Days on the Wing of Madness", sobre o artista Amedeo Modigliani, em seção oficial, mas fora de competição.

San Sebastián tem mantido uma histórica boa relação com Depp, inclusive nos anos de sua luta judicial com Heard, chegando a lhe conceder em 2021 o honorário Prêmio Donostia por sua carreira.

Depois de vencer o processo por difamação contra a ex-esposa, Depp voltou às telonas como o rei Luís XV em “Jeanne du Barry”, que, não sem controvérsia, abriu o Festival de Cinema de Cannes do ano passado, onde cem trabalhadores do cinema assinaram uma carta de repúdio a ele.

Antes da exibição oficial de “Modi, Three Days on the Wing of Madness”, à noite, Depp, 61 anos, participará de uma coletiva de imprensa, na qual provavelmente será questionado novamente sobre seus últimos anos turbulentos.

Seu longa-metragem se concentra em três dias na vida de Modigliani (interpretado pelo ator italiano Riccardo Scamarcio), quando ele era apenas mais um artista tentando ganhar a vida na Paris devastada pela guerra em 1931.

Perseguido pela polícia, ele quer fugir para sua cidade natal, Livorno, mas precisa esperar três dias para se encontrar com um famoso colecionador (interpretado por Al Pacino), enquanto compartilha farras com seus amigos pintores Maurice Utrillo e Chaim Soutine e sua musa, Beatrice Hastings.

Também na seção oficial, mas concorrendo à Concha de Ouro - a principal premiação do festival, que entrega seus prêmios neste sábado - está “El hombre que amaba los platos voladores”, o novo filme do diretor argentino Diego Lerman.

O cineasta portenho volta a San Sebástian onde já competiu em seção oficial com "Uma Espécie de Família", que ganhou o Prêmio do Júri de melhor roteiro em 2017, e "El Suplente", merecedor da Concha de Prata para a melhor interpretação de coadjuvante em 2022.

