O espetacular início de campeonato do Barcelona, com seis vitórias, pode ser ameaçado pela grave lesão do goleiro alemão Marc-André Ter Stegen, que ficará afastado por vários meses depois de romper o tendão patelar do joelho no domingo, na visita ao Villarreal.

Sem o jogador da seleção alemã, o Barça defenderá a liderança em casa contra o Getafe (18º), na 7ª rodada da LaLiga, com uma semana de duração, em que o seu grande rival, o Real Madrid, recebe nesta terça-feira o surpreendente Alavés (6º), no Estádio Santiago Bernabéu.

- Iñaki Peña substitui Ter Stegen -

Ter Stegen foi operado nesta segunda-feira devido a uma ruptura do tendão patelar do joelho direito, o que significa que perderá praticamente o restante da temporada.

O novo treinador do Barcelona, o alemão Hansi Flick, recorreu, e com grande sucesso até agora, à inesgotável categoria de base do Barcelona para compensar as inúmeras baixas na equipe (Gavi, De Jong, Araujo, Christensen, Olmo... ), mas Ter Stegen é o capitão e titular absoluto no gol do Barça.

No momento, Flick não tem escolha a não ser confiar em Iñaki Peña (25 anos e com apenas vinte jogos desde que estreou na temporada 2022-2023), mas enfrentar esta longa temporada com apenas um goleiro do time titular é muito arriscado.

Por isso, a imprensa espanhola já está citando nomes de possíveis candidatos a ocupar a baliza do Barça, tendo em conta que deverá ser um jogador sem clube se não quiser esperar pela janela de transferências de janeiro.

E os nomes mais comentados são os mais variados: do costarriquenho Keylor Navas ao alemão Loris Karius e dois goleiros que já passaram pelo clube, Jordi Masip e Edgar Badia.

O último deles é outro goleiro com passagem pelo Barça e recentemente aposentado: o chileno Claudio Bravo.

- 3,6 gols em média por jogo -

A grave lesão de Marc-André Ter Stegen estraga um pouco a alegria vivida na capital catalã com o espetacular início de campeonato do novo Barcelona de Flick, cujo jogo ofensivo está fazendo os torcedores se apaixonarem por ele.

Nas primeiras seis rodadas da LaLiga, o Barça marcou 22 gols, com uma média de 3,6 por jogo. Apenas o astro polonês Robert Lewandowski (6) e o ponta brasileiro Raphinha (5) marcaram quase tantos gols quanto toda a euqipe do Real Madrid (13), sem esquecer da contribuição de Dani Olmo e do jovem Lamine Yamal (três gols cada).

- Real Madrid mais entrosado -

Depois de um início de temporada com mau desempenho e dois empates nas duas primeiras partidas (Maiorca e Las Palmas), o Real Madrid parece estar aos poucos atingindo um nível de futebol compatível com a qualidade dos seus jogadores, como mostrou no sábado na vitória por 4 a 1 sobre o Espanyol, no melhor jogo do time 'merengue' até o momento nesta temporada.

Aos poucos, Carlo Ancelotti vai encontrando uma forma de encaixar peças em seu esquema, principalmente no setor ofensivo, com Mbappé, Vinicius, Bellingham e Rodrygo.

O astro francês já marcou 6 gols nesta temporada (4 na Liga, 1 na Liga dos Campeões e 1 na Supercopa), Vinicius três e Rodrygo outros dois. Só falta Bellingham, que nesta temporada joga numa posição mais recuada que na temporada passada.

O visitante do Bernabéu é o Alavés que ocupa o 6º lugar da classificação, com um total de 10 pontos (apenas quatro a menos que o seu adversário) e três vitórias em seu retrospecto (além de um empate).

- Atleti tenta reação -

Depois do empate de domingo contra o Rayo Vallecano (1-1), o Atlético de Madrid do técnico argentino Diego Simeone terá pela frente mais uma partida complicada na quinta-feira, em Balaídos, diante do Celta, que venceu os três jogos em casa nesta temporada.

O time madrilenho (4º, 6 pontos atrás do líder) não pode perder mais pontos se quiser seguir o ritmo dos líderes e se manter na luta pelo título.

Duas partidas desta rodada já foram disputadas na semana passada, já que Athletic Bilbao e Real Sociedad estreiam na Liga Europa na quarta e quinta-feira.

-- Programação da 7ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília):

- Já disputados:

Mallorca 1 Abdón Prats (36 pênalti)

Real Sociedad 0

Leganés 0

Athletic Bilbao 2 Vivian (65'), I. Williams (75')

- Terça-feira:

(14h00) Valencia - Osasuna

Sevilla - Valladolid

(16h00) Real Madrid - Alavés

- Quarta-feira:

(14h00) Girona - Rayo Vallecano

(16h00) Barcelona - Getafe

- Quinta-feira:

Las Palmas - Betis

(14h00) Espanyol - Villarreal

(16h00) Celta Vigo - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 18 6 6 0 0 22 5 17

2. Real Madrid 14 6 4 2 0 13 3 10

3. Athletic Bilbao 13 7 4 1 2 11 7 4

4. Atlético de Madrid 12 6 3 3 0 10 3 7

5. Mallorca 11 7 3 2 2 6 5 1

6. Villarreal 11 6 3 2 1 12 13 -1

7. Alavés 10 6 3 1 2 9 7 2

8. Osasuna 10 6 3 1 2 8 11 -3

9. Celta Vigo 9 6 3 0 3 14 13 1

10. Rayo Vallecano 8 6 2 2 2 8 7 1

11. Betis 8 6 2 2 2 6 6 0

12. Girona 7 6 2 1 3 8 10 -2

13. Espanyol 7 6 2 1 3 6 9 -3

14. Leganés 6 7 1 3 3 4 8 -4

15. Sevilla 5 6 1 2 3 5 8 -3

16. Real Sociedad 5 7 1 2 4 3 7 -4

17. Valladolid 5 6 1 2 3 2 13 -11

18. Getafe 4 6 0 4 2 3 5 -2

19. Valencia 4 6 1 1 4 5 10 -5

20. Las Palmas 2 6 0 2 4 7 12 -5

