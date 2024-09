O astro do tênis Rafael Nadal, juntamente com o número três do mundo Carlos Alcaraz, vão liderar a Espanha na 'Final 8' da Copa Davis, anunciou nesta segunda-feira (23) a equipe capitaneada por David Ferrer, a propósito de uma fase final que será realizada entre 19 e 24 de novembro em Málaga.

Roberto Bautista, Pablo Carreño e Marcel Granollers, especialista em duplas, completam o poderoso quinteto que buscará reconquistar o título, vencido pela Espanha seis vezes: 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 e 2019.

Anfitriã da 'Final 8', a Espanha enfrenta a Holanda valendo uma vaga nas semifinais. Seu adversário sairá do duelo entre Canadá e Alemanha.

Do outro lado da chave, quem ganhar o confronto entre Itália e Argentina enfrentará o vencedor de Estados Unidos-Austrália nas semifinais.

Estes oito países se classificaram na fase de grupos disputada na semana passada em Bolonha, Manchester, Valência e Zhuhai.

O Brasil foi eliminado no Grupo A, que tinha os classificados Itália e Holanda, além da Bélgica.

Nas últimas semanas tem havido especulações na imprensa espanhola de que Nadal se despedirá das quadras nesta fase final da Copa Davis, torneio que serviu de trampolim para a sua explosão no circuito há duas décadas, com o título conquistado em Sevilha em 2004 contra os Estados Unidos.

O tenista de 38 anos, cuja última participação ocorreu nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, deixou a porta aberta para todas as possibilidades.

A 'Final 8' da Copa Davis será disputada em Málaga, no sul da Espanha, entre 19 e 24 de novembro.

A Itália, atual campeã de Davis, defenderá seu título com o número 1 do mundo Jannik Sinner, tendo Lorenzo Mussetti como principal companheiro de equipe, anunciou a organização da Davis ao publicar todas as convocações.

A Argentina tentará eliminá-la nas quartas de final, com Francisco Cerúndolo, Tomás Martín Etcheverry, Máximo González e Andrés Monteni, quarteto capitaneado por Guillermo Coria.

Além disso, participarão os Estados Unidos liderados por Tommy Paul, Ben Shelton e Taylor Fritz (finalista do último US Open em que perdeu para Sinner), enquanto a Holanda, adversária da Espanha, convocou Tallon Griekspoor, Botic Van De Zandschulp, Jesper De Jong e Wesley Koolhof.

Campeão em 2022, o Canadá irá a Málaga liderado por Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov.

