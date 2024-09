A Rússia será excluída da cerimônia, no ano que vem, pelo 80º aniversário da libertação do campo de Auschwitz-Birkenau pelo Exército Vermelho, informou nesta segunda-feira(23) o museu do local.

É a terceira vez que o museu, localizado em Oswiecim, no sul da Polônia, exclui Moscou desde que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

"É o aniversário da libertação (do campo). Lembramos as vítimas, mas também celebramos a liberdade", disse o diretor do museu, Piotr Cywinski, em comunicado.

"É difícil imaginar a presença da Rússia, que claramente não compreende o valor da liberdade", acrescentou.

Até a invasão da Ucrânia, a Rússia costumava participar da cerimônia, realizada todos os anos no dia 27 de janeiro.

O museu chamou a ofensiva russa de "ato de barbárie" no dia em que começou.

A Alemanha nazista construiu o campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau após invadir a Polônia na Segunda Guerra Mundial.

O campo tornou-se um símbolo do genocídio de seis milhões de judeus europeus, um milhão morreu neste local entre 1940 e 1945, além de outros 100 mil prisioneiros de guerra.

sw-amj/rlp/hgs/eg/jc/aa