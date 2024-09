O Monaco derrotou o Le Havre por 3 a 1 neste domingo (22) e alcançou o Paris Saint-Germain na liderança da Ligue 1, ambos com 13 pontos, aproveitando o empate do PSG na visita ao Reims, no sábado.

Três dias depois de vencer o Barcelona no Stade Louis II em sua estreia da Liga dos Campeões, o Monaco mostrou que está em boa fase neste início de temporada, com 5 vitórias e um empate em seis jogos disputados (contando todas as competições).

Os monegascos rapidamente chegaram à vantagem, quando, aos 9 minutos de jogo, o zagueiro Jordan Teze abriu o placar finalizando para o gol vazio um cruzamento do japonês Takumi Minamino.

Os visitantes não desistiram e foram para o intervalo com o empate após o russo Daler Kouzyaiev marcar com um chute preciso de três dedos (30').

No início do segundo tempo, o Le Havre voltou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento (48').

Foi o último grande momento da equipe visitante, que acabou sucumbindo à pressão monegasca.

O talentoso meio-campista marroquino Eliesse Ben Seguir colocou o Monaco novamente na frente aos 66 minutos, com um chute da entrada da área no ângulo superior, e o americano Folarin Balogun marcou quatro minutos depois, superando o goleiro em uma jogada que teve origem num roubo de bola na zona de criação do Le Havre (70').

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Saint-Etienne 8 - 0

- Sábado:

Lille - Strasbourg 3 - 3

Rennes - Lens 1 - 1

Reims - PSG 1 - 1

- Domingo:

Monaco - Le Havre 3 - 1

Angers - Nantes

Brest - Toulouse

Montpellier - Auxerre

(15h45) Lyon - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 13 5 4 1 0 17 4 13

2. Monaco 13 5 4 1 0 10 2 8

3. Olympique de Marselha 10 4 3 1 0 12 4 8

4. Lens 9 5 2 3 0 5 2 3

5. Reims 8 5 2 2 1 7 7 0

6. Nice 7 5 2 1 2 14 6 8

7. Rennes 7 5 2 1 2 9 6 3

8. Nantes 7 4 2 1 1 6 3 3

9. Lille 7 5 2 1 2 8 7 1

10. Strasbourg 6 5 1 3 1 11 10 1

11. Le Havre 6 5 2 0 3 7 10 -3

12. Toulouse 5 4 1 2 1 4 4 0

13. Lyon 4 4 1 1 2 4 8 -4

14. Brest 3 4 1 0 3 6 10 -4

15. Auxerre 3 4 1 0 3 3 9 -6

16. Saint-Etienne 3 5 1 0 4 1 15 -14

17. Angers 1 4 0 1 3 2 8 -6

18. Montpellier 1 4 0 1 3 2 13 -11

