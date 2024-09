O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá no dia 26 de setembro na Casa Branca seu homólogo ucraniano Volodimir Zelensky, que também se reunirá separadamente com a vice-presidente Kamala Harris, anunciou nesta quinta-feira (19) uma porta-voz do governo americano em um comunicado.

Está previsto que os líderes abordem a guerra entre Moscou e Kiev e o apoio de Washington à Ucrânia, especifica o texto.

Zelensky, por sua vez, planeja apresentar um "plano para a vitória", conforme disse na quarta-feira.

O presidente ucraniano também deverá se encontrar com o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump.

É "provável" que eu me reúna com ele, declarou na quarta-feira o ex-presidente americano, sem dar detalhes.

Está previsto um discurso de Zelensky na Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 25 de setembro, em Nova York.

