Um menino japonês morreu, nesta quinta-feira (19), depois de ser esfaqueado na China em seu caminho para a escola, disse a ministra japonesa das Relações Exteriores, em um incidente que inflamou as tensões existentes entre os dois países.

"Não posso evitar sentir dor ao ter sido informada de que o menino morreu antes do amanhecer", disse Yoko Kamikawa à imprensa.

A polícia na cidade de Shenzhen, no sul da China, explicou que um homem atacou um menor na quarta-feira pela manhã e que a criança foi enviada rapidamente ao hospital.

O suspeito, um homem de 44 anos, foi preso, acrescentou o corpo de segurança.

Os veículos japoneses informaram que a criança tinha dez anos e foi atacada perto da escola japonesa nessa megacidade chinesa.

Na quarta-feira, antes da morte, o Ministério japonês de Relações Exteriores convocou o embaixador chinês em Tóquio para lhe expressar sua "grave inquietação" pelo ataque e pedir um reforço da segurança nas escolas japonesas na China.

O esfaqueamento coincidiu com o aniversário do "incidente de Mukden" em 18 de setembro de 1931, no qual as tropas japonesas usaram uma explosão em uma via férrea como pretexto para ocupar essa cidade no nordeste da China, agora chamada de Shenyang, e depois toda a região da Manchúria.

O Ministério japonês não especificou se considerava que o ataque estava dirigido especificamente a um cidadão do país.

Em junho, uma mulher japonesa e seu filho ficaram feridos em outro esfaqueamento em Suzhou, perto de Xangai, que o Ministério das Relações Exteriores chinês tachou de "incidente isolado";

O ataque provocou a morte de uma mulher chinesa de 55 que tentou deter o agressor.

