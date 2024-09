O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira (19) que bombardeou seis "locais de infraestruturas terroristas" do Hezbollah e uma área de armazenamento de armas no sul do Líbano.

A Força Aérea "atacou pontos de infraestruturas terroristas do Hezbollah nas áreas de Chihine, Tayibe, Blida, Meis El Jabal, Aitarun e Kfarkela no sul do Líbano, assim como uma instalação de armazenamento de armas do Hezbollah na área de Khiam", também no sul.

bur-rcb/dcp/pc/zm/fp