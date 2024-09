O alemão Hansi Flick, novo treinador do Barcelona, e Jules Koundé, jogador da seleção francesa e do Barça, estreiam na Liga dos Campeões nesta quinta-feira (19), na visita ao Monaco, com a ambição de ser campeão, apesar da ausência do meio-campista Dani Olmo, que se recupera de uma lesão.

"O objetivo quando se joga pelo Barça é conquistar a competição", disse Jules Koundé durante a coletiva de imprensa desta quarta-feira. "Dito isto, sabemos que existem várias equipes de alto nível e que é uma competição muito difícil. Também será necessário se adaptar ao novo formato, com mais jogos. Mas o objetivo é lutar, sermos nós mesmos e progredir para ir mais longe do que as quartas de final da temporada passada".

"Ele disse isso", afirmou sorrindo o técnico Hansi Flick durante a coletiva antes da partida de quinta-feira contra o Monaco, no Estádio Ludwig II. "Bem... eu penso como ele. Um clube como o Barça quer vencer as melhores competições. Temos que estar preparados para jogar contra os melhores times. Mas se não estivermos 100%, não teremos sucesso nesta competição", acrescentou o alemão.

O Barça faz sua estreia na Liga dos Campeões após cinco vitórias consecutivas em LaLiga, a última delas por 4 a 1, fora de casa, sobre o Girona, equipe que também disputa esta edição da Champions.

