O Senado da Espanha pediu nesta quarta-feira (18) que seu governo reconheça o candidato da oposição venezuelana Edmundo González Urrutia como vencedor das eleições presidenciais de 28 de julho contra Nicolás Maduro.

A Câmara Alta "aprovou a moção (...) para reconhecer Edmundo González Urrutia como o novo presidente da Venezuela e adotar medidas de apoio à transferência de poderes", anunciou o Senado na rede social X.

A moção foi promovida pelo conservador Partido Popular (PP), principal força de oposição ao governo do socialista Pedro Sánchez, e que tem maioria absoluta no Senado, por isso sua aprovação era previsível.

A votação terminou com 149 votos a favor, 102 contra e 2 abstenções em uma sessão com a participação do opositor venezuelano Leopoldo López.

"Não vamos virar as costas ao povo da Venezuela, que bate à nossa porta, estamos à altura da situação, vamos trabalhar com dignidade", afirmou Íñigo Fernández García, senador do PP.

No dia 11 de setembro, o Congresso dos Deputados aprovou uma resolução semelhante. Estas moções são simbólicas e não obrigam Pedro Sánchez a dar o passo que exigem.

Em linha com a posição europeia, por enquanto Madri exigiu a divulgação das atas de votação das eleições, mas sem reconhecer González Urrutia, que chegou à Espanha em 8 de setembro para pedir asilo.

