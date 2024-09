Uma menina de 10 anos, filha de um membro do movimento islamista Hezbollah no Líbano, morreu nesta terça-feira (17) devido à explosão do 'pager' de mensagens do seu pai, relataram a família e uma fonte próxima deste grupo próxima do Irã.

Esta é a primeira vítima mortal registrada após as explosões quase simultâneas destes dispositivos de comunicação usados pelo grupo islamista, que deixaram centenas de feridos em diversas zonas do Líbano.

