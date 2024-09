A vencedora do Nobel da Paz iraniana Narges Mohammadi, detida em seu país, fez um apelo nesta segunda-feira à comunidade internacional para "sair do silêncio e da inação" diante da opressão das mulheres do Irã, dois anos depois do início do movimento "Mulher, Vida, Liberdade".

"Eu faço um apelo às instituições internacionais e às pessoas de todo o mundo que adotem medidas ativas. Peço às Nações Unidas que acabem com seu silêncio e inação diante da opressão e discriminação devastadoras dos governos teocráticos e autoritários contra as mulheres, criminalizando o apartheid de gênero", declarou Mohammadi na mensagem publicada por sua fundação nas redes sociais.

