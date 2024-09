O Papa Francisco manifestou, neste domingo (15), sua solidariedade com os familiares de seis reféns israelenses cujos corpos foram encontrados na Faixa de Gaza no início deste mês e disse ter conhecido a mãe de um deles.

Os seis estavam entre os 251 sequestrados pelo movimento islamista palestino Hamas em Israel no ataque de 7 de outubro, que desencadeou a guerra atual.

Um total de 97 reféns permanecem detidos na Faixa de Gaza, incluindo 33 que os militares israelenses afirmam estarem mortos.

"Penso no Oriente Médio. Quantas vítimas inocentes! Penso nas mães que perderam seus filhos na guerra. Quantas vidas jovens foram interrompidas!", exclamou Francisco ao final da oração semanal de Angelus.

"Penso em Hersh Goldberg-Polin, encontrado morto em setembro, junto com outros cinco reféns, em Gaza. Em novembro do ano passado, conheci sua mãe, Rachel, que me impressionou com sua humanidade. Rezo pelas vítimas e permaneço próximo de todas as famílias dos reféns", acrescentou.

Goldberg-Polin, um israelense-americano, tinha 23 anos quando foi sequestrado em um festival de música eletrônica. Ele enviou uma mensagem para sua mãe Rachel dizendo "Eu te amo", seguida de outra dizendo "Sinto muito".

Um vídeo divulgado pelo Hamas naquele dia mostrou o jovem sendo colocado em uma caminhonete sem parte do braço esquerdo, que foi arrancado durante ataque.

"Que cesse o conflito entre Palestina e Israel! Que cesse a violência, que cesse o ódio! Que os reféns sejam libertados, que as negociações continuem e que soluções de paz sejam encontradas", pediu Francisco.

