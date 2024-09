Dois gols de pênalti de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé no segundo tempo deram a vitória ao Real Madrid sobre a Real Sociedad por 2 a 0 neste sábado (14), pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol, num jogo em que o time merengue foi salvo pela trave.

O croata Luka Sucic, duas vezes, e o atacante surinamês Sheraldo Becker erraram o alvo e o Real Madrid acabou abrindo o placar com Vini Jr. em cobrança de pênalti assinalado por um toque de mão de Sergio Gómez (58').

Pouco depois, o atacante brasileiro sofreu falta dentro da área e cedeu a bola para Mbappé cobrar o segundo pênalti do jogo e ampliar a vantagem merengue (74').

Com a vitória, o time do técnico Carlo Ancelotti se mantém em segundo na tabela, com apenas um ponto atrás do líder Barcelona, que no domingo visita o Girona.

Mais cedo, o Villarreal venceu o Mallorca por 2 a 1 com um gol nos acréscimos de Ayoze Pérez (90'+4) e subiu para a quarta posição com 11 pontos.

Por sua vez, o Sevilla conseguiu sua primeira vitória no campeonato ao bater por 1 a 0 o Getafe, que segue sem vencer e passará a semana na zona de rebaixamento. O único gol da partida foi marcado pelo capitão Jesús Navas (23').

E depois de um início difícil, o recém-promovido Espanyol (7º) parece estar se adaptando à primeira divisão ao somar três pontos com a vitória por 3 a 2 sobre o Alavés, a segunda da equipe. O herói do jogo foi o capitão Javi Puado, que marcou dois gols para o time catalão.

-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação

- Sexta-feira:

Betis - Leganés 2 - 0

- Sábado:

Mallorca - Villarreal 1 - 2

Espanyol - Alavés 3 - 2

Sevilla - Getafe 1 - 0

Real Sociedad - Real Madrid 0 - 2

- Domingo:

(09h00) Celta Vigo - Valladolid

(11h15) Girona - Barcelona

(13h30) Las Palmas - Athletic Bilbao

(16h00) Atlético de Madrid - Valencia

- Segunda-feira:

(16h00) Rayo Vallecano - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 12 4 4 0 0 13 3 10

2. Real Madrid 11 5 3 2 0 9 2 7

3. Villarreal 11 5 3 2 0 11 8 3

4. Atlético de Madrid 8 4 2 2 0 6 2 4

5. Girona 7 4 2 1 1 7 4 3

6. Alavés 7 5 2 1 2 7 6 1

7. Espanyol 7 5 2 1 2 5 5 0

8. Osasuna 7 4 2 1 1 5 7 -2

9. Celta Vigo 6 4 2 0 2 10 9 1

10. Betis 5 4 1 2 1 3 3 0

11. Mallorca 5 5 1 2 2 3 4 -1

12. Sevilla 5 5 1 2 2 4 6 -2

13. Leganés 5 5 1 2 2 3 5 -2

14. Rayo Vallecano 4 4 1 1 2 4 5 -1

15. Athletic Bilbao 4 4 1 1 2 3 4 -1

16. Real Sociedad 4 5 1 1 3 3 6 -3

17. Valladolid 4 4 1 1 2 1 10 -9

18. Getafe 3 4 0 3 1 1 2 -1

19. Las Palmas 2 4 0 2 2 4 7 -3

20. Valencia 1 4 0 1 3 3 7 -4

