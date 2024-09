O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usará os últimos meses de seu mandato para fortalecer a Ucrânia frente à Rússia, anunciou neste sábado (14) seu conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan.

Biden está "decidido a utilizar esses quatro meses para colocar a Ucrânia na melhor posição possível para vencer", declarou Sullivan, acrescentando que o presidente americano se encontrará no final do mês com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Biden desistiu de disputar as eleições de novembro, e a Ucrânia teme que um retorno de Donald Trump à Casa Branca enfraqueça o apoio dos Estados Unidos, seu principal aliado na guerra travada há dois anos e meio contra a Rússia.

"O presidente Zelensky disse que, em última análise, essa guerra precisa terminar por meio de negociações e precisamos que [os ucranianos] sejam fortes nessas negociações", disse Sullivan em uma intervenção por vídeo em uma conferência organizada pela Fundação Victor Pinchuk.

