Um deslizamento de terra no centro do México causou a morte de um bebê de três meses e deixou 12 pessoas presas sob os escombros de suas casas, informaram as autoridades neste sábado (14).

Parte de uma encosta desabou durante fortes chuvas no município de Jilotzingo, perto da capital, de acordo com o Serviço de Proteção Civil do Estado do México.

"Um deslizamento arrastou oito casas, deixando 12 pessoas sob os escombros e, infelizmente, a perda de uma criança de três meses", informou na rede social X.

Os serviços de emergência, auxiliados por cães de resgate, conseguiram retirar três pessoas, que foram levadas ao hospital, enquanto seguem em busca de outros sobreviventes.

Deslizamentos de terra são comuns no México, que é periodicamente afetado por desastres naturais como terremotos e furacões.

