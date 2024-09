Começou neste sábado (14) uma operação para rebocar um petroleiro bombardeado pelos rebeldes huthis do Iêmen em agosto e abandonado no Mar Vermelho, que ameaça causar uma catástrofe ambiental, disse à AFP uma fonte do Ministério da Defesa grego.

O "Sounion", de bandeira grega, está sendo rebocado para o norte sob escolta militar, segundo a fonte.

A embarcação foi atacada no mês passado "com drones e mísseis" pelos rebeldes huthis , apoiados pelo Irã, em frente ao porto de Hodeira, quando transportava 150 mil toneladas de petróleo bruto.

