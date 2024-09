O Bayer Leverkusen (4º), atual campeão, se recuperou no Campeonato Alemão, ao visitar o Hoffenheim (12º) neste sábado (14) e golear por 4 a 1, enquanto o RB Leipzig, que vinha de vitória justamente sobre o Leverkusen, não passou de um empate sem gols em casa contra o Union Berlin (8º).

Apesar do tropeço, o Leipzig, que vai enfrentar o Atlético de Madrid na próxima quinta-feira pela primeira rodada da Liga dos Campeões, soma sete pontos e segue invicto no Alemão, dividindo a liderança com o Borussia Dortmund, que na sexta-feira venceu o Heidenheim por 4 a 2.

Um ponto atrás, o Leverkusen, que também na quinta-feira vai visitar o Feyenoord pela Champions, não sentiu a derrota sofrida antes da pausa para a data Fifa e bateu o Hoffenheim com gols do nigeriano Victor Boniface (30' e 75'), do francês Martin Terrier (17') e do alemão Florian Wirtz (72').

O time do técnico Xabi Alonso é o quarto na tabela com a mesma pontuação do Bayern de Munique, que ainda neste sábado visita Holstein Kiel e pode assumir a liderança isolada em caso de vitória.

Também com seis pontos, o Eintracht Frankfurt (6º) venceu o Wolfsburg (10º) por 2 a 1, com dois gols do egípcio Omar Marmoush, e o Freiburg (7º) derrotou pelo mesmo placar o lanterna Bochum, com o austríaco Junior Adamu também marcando duas vezes.

Outro representante alemão na Champions, o Stuttgart (9º), que vai estrear na competição continental na quarta-feira contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, conseguiu sua primeira vitória ao bater o Borussia Mönchengladbach por 3 a 1.

-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Borussia Dortmund - Heidenheim 4 - 2

- Sábado:

Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1 - 4

Freiburg - Bochum 2 - 1

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1 - 2

B. Mönchengladbach - Stuttgart 1 - 3

RB Leipzig - Union Berlin 0 - 0

(13h30) Holstein Kiel - Bayern de Munique

- Domingo:

(10h30) Augsburg - St Pauli

(12h30) Mainz - Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 6 2 4

2. RB Leipzig 7 3 2 1 0 4 2 2

3. Heidenheim 6 3 2 0 1 8 4 4

4. Bayer Leverkusen 6 3 2 0 1 9 6 3

5. Bayern de Munique 6 2 2 0 0 5 2 3

6. Eintracht Frankfurt 6 3 2 0 1 5 4 1

. Freiburg 6 3 2 0 1 5 4 1

8. Union Berlin 5 3 1 2 0 2 1 1

9. Stuttgart 4 3 1 1 1 7 7 0

10. Wolfsburg 3 3 1 0 2 5 5 0

11. B. Mönchengladbach 3 3 1 0 2 5 6 -1

12. Hoffenheim 3 3 1 0 2 5 9 -4

13. Mainz 2 2 0 2 0 4 4 0

14. Werder Bremen 2 2 0 2 0 2 2 0

15. Augsburg 1 2 0 1 1 2 6 -4

16. Holstein Kiel 0 2 0 0 2 2 5 -3

17. St Pauli 0 2 0 0 2 0 3 -3

18. Bochum 0 3 0 0 3 1 5 -4

iga/dr/cb