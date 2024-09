O Tribunal Constitucional da Argélia confirmou, neste sábado (14), a reeleição do presidente Abdelmadjid Tebboune nas eleições de 7 de setembro, embora tenha revisto em baixa a porcentagem de votos obtidos nos resultados finais, de 95% para 84,3%.

"Anunciamos que Abdelmadjid Tebboune é eleito presidente para um segundo mandato e (que) assumirá o cargo assim que tomar posse", disse o presidente do Tribunal Constitucional, Omar Belhadj, em um discurso na rádio e na televisão.

Com base nos resultados preliminares, a autoridade eleitoral (Anie) anunciou no último domingo uma vitória com 94,65% dos votos. O presidente era o favorito nas eleições, visto que tinha o apoio de pelo menos quatro grandes partidos políticos, incluindo a Frente de Libertação Nacional (FLN), o antigo partido único.

A taxa de participação também foi revisada, passando dos 48% anunciados pela Anie para 46,10%.

O presidente enfrentava Abdelaali Hassani, um engenheiro de 57 anos e líder do Movimento Sociedade pela Paz (MSP, principal partido islamista) e Youcef Aouchiche, 41 anos, ex-jornalista e senador, que lidera a Frente de Forças Socialistas (FFS, o partido de oposição mais antigo).

De forma inédita, as equipes de campanha dos três candidatos, incluindo a de Tebboune, denunciaram de forma conjunta "irregularidades e contradições nos resultados anunciados pela Anie", alertando "a opinião pública para a imprecisão e contradições dos números".

O tribunal também revisou e aumentou as pontuações dos dois adversários, com 9,56% para Hassani (em vez de 3,17%) e 6,14% para o candidato socialista (em vez de 2,16%).

