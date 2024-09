Após duas derrotas no Campeonato Inglês, o Manchester United se recuperou no primeiro jogo depois da pausa da data Fifa ao vencer o Southampton fora de casa por 3 a 0 neste sábado (14), com gols de Matthijs De Ligt, Marcus Rashford, que voltou a marcar depois de seis meses, e Alejandro Garnacho.

O técnico Erik ten Hag pode respirar aliviado após sua segunda vitória em quatro rodadas, um mês depois da primeira, sobre o Fulham (1 a 0), na estreia.

O goleiro camaronês André Onana foi mais uma vez fundamental para o United, defendendo um pênalti no primeiro tempo (33'), quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0 e o Southampton pressionava tentando abrir o placar.

Dois minutos depois (35'), De Ligt fez de cabeça seu primeiro gol pelo clube de Manchester, ao qual chegou nesta temporada vindo do Bayern de Munique.

No final do primeiro tempo (41'), Rashford ampliou para os 'Red Devils' em um belo chute cruzado para marcar seu primeiro gol pela equipe desde março.

Na segunda etapa, o United administrou a vantagem e fez várias mudanças, com a estreia do meia uruguaio Manuel Ugarte, outro reforço que chegou para esta temporada, procedente do Paris Saint-Germain.

O atacante argentino Alejandro Garnacho, que também começou no banco, sofreu a falta que causou a expulsão do zagueiro Jack Stephens (79') e fechou o placar mandando a bola para as redes da entrada da pequena área (90'+6).

Após a quarta derrota em quatro rodadas, o Southampton segue sem pontuar no Campeonato Inglês.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Southampton - Manchester United 0 - 3

(11h00) Fulham - West Ham

Manchester City - Brentford

Liverpool - Nottingham

Brighton - Ipswich Town

Crystal Palace - Leicester

(13h30) Aston Villa - Everton

(16h00) Bournemouth - Chelsea

- Domingo:

(10h00) Tottenham - Arsenal

(12h30) Wolverhampton - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 9 3 3 0 0 9 2 7

2. Liverpool 9 3 3 0 0 7 0 7

3. Brighton 7 3 2 1 0 6 2 4

4. Arsenal 7 3 2 1 0 5 1 4

5. Newcastle 7 3 2 1 0 4 2 2

6. Brentford 6 3 2 0 1 5 4 1

7. Manchester United 6 4 2 0 2 5 5 0

8. Aston Villa 6 3 2 0 1 4 4 0

9. Bournemouth 5 3 1 2 0 5 4 1

10. Nottingham 5 3 1 2 0 3 2 1

11. Tottenham 4 3 1 1 1 6 3 3

12. Chelsea 4 3 1 1 1 7 5 2

13. Fulham 4 3 1 1 1 3 3 0

14. West Ham 3 3 1 0 2 4 5 -1

15. Leicester 1 3 0 1 2 3 5 -2

16. Crystal Palace 1 3 0 1 2 2 5 -3

17. Ipswich Town 1 3 0 1 2 2 7 -5

18. Wolverhampton 1 3 0 1 2 3 9 -6

19. Southampton 0 4 0 0 4 1 8 -7

20. Everton 0 3 0 0 3 2 10 -8

