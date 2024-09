A ex-número um do mundo, Naomi Osaka, anunciou nesta sexta-feira (13), em sua conta no Instagram o fim de sua parceria com o técnico belga Wim Fissette, após dois períodos de colaboração.

"Quatro anos, dois [títulos de] Grand Slam e muitas lembranças", escreveu a tenista japonesa, desejando "o melhor" ao seu agora ex-treinador.

Com Wim Fissette, Osaka venceu o US Open em 2020 e o Aberto da Austrália em 2021, além de se classificar para as finais do WTA 1000 de Cincinnati (2020, em que acabou não disputando a decisão devido a uma lesão) e de Miami (2022).

A jogadora e o treinador colaboraram duas vezes: de 2019 até meados de 2022 e de meados de 2023 – quando Naomi Osaka iniciou o processo de retorno ao circuito após o nascimento da filha em julho – até esta separação.

Mas desde o seu retorno efetivo às quadras em janeiro de 2024, a ex-número 1 do mundo tem lutado para recuperar seu nível e voltar a brilhar.

A vitória na primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos sobre Jelena Ostapenko no final de agosto foi a primeira contra uma integrante do Top 10 em quatro anos. O que não a impediu de ser eliminada na segunda fase ao perder para Karolina Muchova (52ª), que mais tarde chegaria às semifinais.

