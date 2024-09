Carlos Alcaraz garantiu a vitória da Espanha sobre a França e classificou seu país para a 'Final 8' de novembro da Copa Davis, enquanto a Argentina venceu a Grã-Bretanha e ganhou fôlego.

Depois de concluída a segunda rodada da fase de grupos nesta sexta-feira (13), e à espera da terceira rodada a ser disputada entre sábado e domingo, o panorama começa a ficar muito mais claro em relação à fase final, marcada para novembro, em Málaga (Espanha) e para a qual os dois primeiros de cada chave se classificam nesta semana.

A cidade andaluza não vai ficar sem a anfitriã Espanha, que venceu os dois jogos da fase de grupos, contra República Tcheca, na quarta-feira, e contra a França, na sexta-feira. No grupo B, a Austrália também se classificou ao vencer os dois primeiros jogos contra os mesmos adversários.

Contra os franceses, a Espanha não decepcionou sua torcida em Valência e se impôs rapidamente, vencendo os dois jogos de simples.

Primeiro, o veterano Roberto Bautista (36 anos, 62º) derrotou o francês Arthur Fils (25º) por 2-6, 7-5 e 6-3. E depois Carlos Alcaraz (3º no ranking da ATP) venceu Ugo Humbert (18º) com parciais de 6-3 e 6-3.

O Grupo C também ficou definido, em Zhuhai (China), com Estados Unidos e Alemanha classificados, e Eslováquia e Chile já eliminados.

Nesta sexta-feira, os Estados Unidos venceram a Eslováquia por 3 a 0, com vitórias de Mackenzie McDonald e Brandon Nakashima antes da vitória de Austin Krajicek e Rajeev Ram na partida de duplas.

A vitória do 'Team EUA' indiretamente fez com que desaparecessem as reduzidas chances do Chile, que perdeu por 3 a 0 nas duas primeiras rodadas, de se classificar.

- Cerúndolo e Etcheverry vencem -

Depois da derrota no primeiro dia para o Canadá, na terça-feira, a Argentina tinha a obrigação de reagir nesta sexta-feira contra a Grã-Bretanha, em Manchester, e assim o fez.

Os argentinos, campeões da Copa Davis em 2016, vão ampliar suas chances de estar na briga pelo título de 2024, em novembro, se vencerem a Finlândia, no sábado.

Nesta sexta-feira, Tomás Etcheverry, 34º do ranking mundial, abriu o caminho da equipe 'albiceleste' contra os anfitriões britânicos, ao vencer Daniel Evans (178º) por 6-2 e 7-5.

Depois foi a vez de Francisco Cerúndolo (31º), que teve que se suar muito, mas venceu a partida contra o número 1 britânico, Jack Draper (20º), por 7-6 (7/4) e 7-5.

A vitória argentina foi por 2 a 1 já que Máximo González e Andrés Molteni perderam no confronto de duplas contra Daniel Evans e Neal Skupski.

A Grã-Bretanha derrotou a Finlândia por 2 a 1 na primeira rodada. No domingo encerrará a participação no grupo contra o Canadá, líder após ser a única equipe do grupo a vencer seus confrontos nas duas primeiras rodadas.

O Brasil, lanterna do Grupo A, perdeu na quinta-feira para a Holanda (2 a 1) e antes havia sido derrotado pela Itália. A equipe brasileira terá que vencer a Bélgica neste sábado para tentar uma difícil classificação.

