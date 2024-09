O ministro da Defesa da China, Dong Jun, disse nesta sexta-feira (13) que a "negociação" é a única solução para acabar com as guerras em Gaza e a Ucrânia, durante um encontro global de funcionários do alto escalão militar em Pequim.

"Para resolver questões quentes como a crise na Ucrânia e o conflito palestino-israelense, promover a paz e a negociação é a única saída", afirmou Jun na abertura do Fórum Xiangshan.

O encontro de segurança reúne na capital chinesa mais de 500 representantes de cerca de 90 países e organizações, segundo as mídias estatais do país.

Enviados da Rússia, Paquistão, Singapura, Irã e Alemanha participarão das mesas de discussão deste fórum, com temas como as relações China-Estados Unidos, a segurança na Europa e Ásia ou os desafios de defesa em um mundo polarizado.

