Pequim vai "esmagar" qualquer incursão estrangeira que viole sua soberania no Mar do Sul da China, alertou nesta quinta-feira (12) um comandante militar chinês, à margem de um fórum de segurança na capital.

Alegando razões históricas, o país reivindica quase todas as pequenas ilhas, atóis e recifes do Mar da China Meridional.

A reivindicação alimenta há vários anos as tensões com os Estados Unidos, que se declaram preocupados com a liberdade de navegação nesta importante rota comercial e são aliados dos países da região - Filipinas, Vietnã, Brunei, Malásia - que contestam a soberania chinesa sobre as ilhas.

"Esperamos que o Mar da China Meridional continue sendo um mar de paz", disse o tenente-general chinês He Lei à margem do fórum de segurança de Xiangshan, em Pequim.

"Mas se o governo dos Estados Unidos avançar discretamente seus peões, se empurrar alguns países para a linha da frente, ou se acabar na linha da frente, o Exército chinês não hesitará", disse o tenente-general.

"O Exército Popular de Libertação da China vai esmagar de forme resoluta qualquer incursão hostil estrangeira que viole os direitos e interesses territoriais, soberanos e marítimos da China, e fará com capacidades sólidas e meios eficazes" destacou.

Na semana passada, a China afirmou que defendeu seus "direitos de forma “legítima" após outra colisão entre navios de sua Guarda Costeira e embarcações filipinas, perto de um recife disputado pelos dois países.

