A disputa pelo cargo de primeiro-ministro do Japão começou nesta quinta-feira (12) com um recorde de nove candidatos para liderar o Partido Liberal Democrata (LDP), que governa o país, anunciou a legenda.

No sistema político japonês, o líder do partido governante também assume o comando do governo, atualmente nas mãos de Fumio Kishida, muito impopular entre a população.

Em agosto, o atual premiê anunciou que não disputaria a reeleição pela liderança do PLD, partido que domina a política japonesa de forma quase ininterrupta há várias décadas.

Nesta quinta-feira, o partido informou que nove candidaturas, incluindo duas mulheres, foram registradas para a votação interna que acontecerá em 27 de setembro.

Entre os aspirantes estão o ex-ministro da Defesa Shigeru Ishiba, o ex-ministro do Meio Ambiente Shinjiro Koizumi, a atual ministra da Segurança Econômica, Sanae Takaichi, e a titular da pasta das Relações Exteriores, Yoko Kamikawa.

O Japão nunca teve uma mulher como chefe de Governo.

Kishida, 67 anos, está no cargo desde 2021. No período, ele apoiou resolutamente a Ucrânia após a invasão russa e reforçou os orçamentos de defesa diante da expansão militar chinesa na região Ásia-Pacífico.

Mas a sua popularidade caiu devido à inflação que reduz o poder aquisitivo das famílias japonesas e aos escândalos político-financeiros do PLD.

Com quase três anos de poder, ele é o oitavo primeiro-ministro com mais tempo no cargo dos 35 que o Japão teve desde a Segunda Guerra Mundial.

