A Frente de Ação Islâmica, braço político da Irmandade Muçulmana e principal partido da oposição na Jordânia, foi a formação política mais votada nas eleições legislativas do reino hachemita, segundo resultados oficiais divulgados nesta quarta-feira (11).

O movimento islamista obteve 31 dos 41 assentos reservados aos partidos políticos, de um total de 138 cadeiras no Parlamento, uma instituição com poderes limitados, informou a comissão eleitoral deste país vizinho de Israel e da Cisjordânia ocupada.

A maioria dos assentos ficou, como de costume, nas mãos de líderes tribais, empresários e ex-militares leais à monarquia.

Os islamistas tinham apenas 10 assentos dos 130 da legislatura anterior (e 16 nas eleições de 2016).

As eleições foram as primeiras na Jordânia desde a aprovação de uma nova lei em janeiro de 2022 que aumentou o número de assentos no Parlamento de 130 para 138, ampliou a cota reservada para mulheres e reduziu a idade mínima dos candidatos.

Vinte e sete mulheres foram eleitas neste pleito, marcado por uma forte abstenção, em um contexto de crise econômica e da guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

